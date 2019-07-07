Trabzonspor haberleri (07.07.2019)
Uğurcan: İyi izleyin
Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır yaklaşan sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç eldiven "Çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi daha da yukarıları hedefliyoruz. Bizi iyi izleyin" ifadelerini kullandı.
Milan ile maç krizi
Jose Sosa transfer sürecinde sözleşmeye iki kulübün hazırlık maçı oynayacağı yazılmıştı. Trabzonspor ile Milan ortak bir tarih bulamadı. Sözleşmede Karadeniz ekibinin Milan ile oynasa da oynamasa da 1 milyon euro'luk ödeme yapacağı maddesi var.
Obi'ye takip
Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel, Afrika Kupası'nda sakatlanmıştı. Nijeryalı orta sahanın dizinde bir sorun olduğu açıklandı. Bordo-mavili ekibin sağlık kurulu da, Nijeryalı meslektaşlarıyla sürekli temas halinde. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun son durumu dakika dakika takip ediliyor.
Forvet beklentisi
Karadeniz ekibinde kombine satışları beklenilen düzeyin altında kaldı. Trabzonspor yönetimi taraftara sürekli çağrıda bulunuyor. Forvet transferi sonrası, kombine satışlarının katlanması bekleniyor.
Vahid Amiri Sepahan'a
Trabzonspor'un yollarını ayırmayı düşündüğü Vahid Amiri'nin Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tractor Sazi'ye transfer olması bekleniyordu. Ancak İran'dan gelen son haberlere göre 31 yaşındaki oyuncu, Tractor ile henüz anlaşmaya varamadı. Bu sırada bir başka İran ekibi Sepahan da Amiri için düğmeye bastı. Trabzonspor en az 500 bin euro bonservis bedeli istiyor.
Campi durdu
Stopere Gaston Campi'yi isteyen Trabzonspor bu transferde ilerleme kaydedemedi. 28 yaşındaki savunma oyuncu Trabzonspor'u istese de Estudiantes ile henüz anlaşma noktasına gelinemedi.
Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır yaklaşan sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç eldiven "Çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi daha da yukarıları hedefliyoruz. Bizi iyi izleyin" ifadelerini kullandı.
Milan ile maç krizi
Jose Sosa transfer sürecinde sözleşmeye iki kulübün hazırlık maçı oynayacağı yazılmıştı. Trabzonspor ile Milan ortak bir tarih bulamadı. Sözleşmede Karadeniz ekibinin Milan ile oynasa da oynamasa da 1 milyon euro'luk ödeme yapacağı maddesi var.
Obi'ye takip
Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel, Afrika Kupası'nda sakatlanmıştı. Nijeryalı orta sahanın dizinde bir sorun olduğu açıklandı. Bordo-mavili ekibin sağlık kurulu da, Nijeryalı meslektaşlarıyla sürekli temas halinde. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun son durumu dakika dakika takip ediliyor.
Forvet beklentisi
Karadeniz ekibinde kombine satışları beklenilen düzeyin altında kaldı. Trabzonspor yönetimi taraftara sürekli çağrıda bulunuyor. Forvet transferi sonrası, kombine satışlarının katlanması bekleniyor.
Vahid Amiri Sepahan'a
Trabzonspor'un yollarını ayırmayı düşündüğü Vahid Amiri'nin Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tractor Sazi'ye transfer olması bekleniyordu. Ancak İran'dan gelen son haberlere göre 31 yaşındaki oyuncu, Tractor ile henüz anlaşmaya varamadı. Bu sırada bir başka İran ekibi Sepahan da Amiri için düğmeye bastı. Trabzonspor en az 500 bin euro bonservis bedeli istiyor.
Campi durdu
Stopere Gaston Campi'yi isteyen Trabzonspor bu transferde ilerleme kaydedemedi. 28 yaşındaki savunma oyuncu Trabzonspor'u istese de Estudiantes ile henüz anlaşma noktasına gelinemedi.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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