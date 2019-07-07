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07 Temmuz 2019, Pazar
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'a Fener'e desteği

Trabzonspor'a Fener'e desteği

Karadeniz ekibi , kapanan U-21 Ligi yerine Rezerv Lig istiyor. ve da bu meselede Trabzonspor ile aynı görüşü destekliyor.

Karadeniz ekibi yeni sezon öncesi U-21 kategorisinin kaldırılmasıyla kadrosunda bulunan genç oyuncuların sıkıntıya düşeceğini belirterek, TFF'ye Rezerv Lig kurulması yönünde başvuruda bulundu. Bordomavililerin talebine F.Bahçe ve 'dan destek geldi. , gelecek sezon yabancı sayısının azalma ihtimali karşısında gençlere yatırım yapmıştı. 6 genç oyuncu takviyesi yapan Fırtına, kendi alt yapısından 8 oyuncuyu da kadrosunda bulunduruyor. Rezerv Lig kabul edilirse Trabzonspor gençlerini kendi kontrolünde oynatabilecek.
  1. 7.7.2019
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