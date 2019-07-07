Trabzonspor'a Fener'e desteği
Karadeniz ekibi Trabzonspor, kapanan U-21 Ligi yerine Rezerv Lig istiyor. Fenerbahçe ve Malatyaspor da bu meselede Trabzonspor ile aynı görüşü destekliyor.
Karadeniz ekibi yeni sezon öncesi U-21 kategorisinin kaldırılmasıyla kadrosunda bulunan genç oyuncuların sıkıntıya düşeceğini belirterek, TFF'ye Rezerv Lig kurulması yönünde başvuruda bulundu. Bordomavililerin talebine F.Bahçe ve Malatyaspor'dan destek geldi. Trabzonspor, gelecek sezon yabancı sayısının azalma ihtimali karşısında gençlere yatırım yapmıştı. 6 genç oyuncu takviyesi yapan Fırtına, kendi alt yapısından 8 oyuncuyu da kadrosunda bulunduruyor. Rezerv Lig kabul edilirse Trabzonspor gençlerini kendi kontrolünde oynatabilecek.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonspor'a Fener'e desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.