Komando idmanı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ünal Karaman oyuncuların pestilini çıkarıyor. Adeta komando antrenmanı yapan bordo-mavili futbolcuların buna rağmen keyifleri bir hayli yerinde.
Kuvvet idmanı yapan futbolcular müthiş bir tempoda sezona hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman oyuncularının sezon başı arzusundan bir hayli memnun. 'Kara Boğa' lakaplı başarılı teknik direktör de onlarla birlikte sıkı şekilde çalışıyor.
'Helal sana kral'
Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatması taraftarı mest etti. Bu imzaya çok sevinen bordo-mavililer, yönetime teşekkür ederken 30 yaşındaki oyuncuya da tebrik mesajı yağdı. Taraftarlar, 30 yaşındaki kanat oyuncusuna "Helal sana kral, hep bizimle kal. Seni seviyoruz" mesajı attılar.
'Helal sana kral'
Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatması taraftarı mest etti. Bu imzaya çok sevinen bordo-mavililer, yönetime teşekkür ederken 30 yaşındaki oyuncuya da tebrik mesajı yağdı. Taraftarlar, 30 yaşındaki kanat oyuncusuna "Helal sana kral, hep bizimle kal. Seni seviyoruz" mesajı attılar.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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