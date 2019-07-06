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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

ekibi , hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

  1. 06.07.2019
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