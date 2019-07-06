Trabzonspor haberleri (06.07.2019)
TFF, Trabzonlu yöneticileri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulundu. Büyükaydın, "Düzgün, adaletli bir sistem içerisinde ne kadar katkı verebiliyorsak onu vermek için çalışacağız. Türk futbolu ile ilgili bugünkü konumundan daha ileriye taşıyacak adımları atabilirsek bundan mutluluk duyarız" dedi.
Tok'a ziyaret
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, İdari İşler ile Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar'ın, Başkan Tok ile bir araya geldiği bildirildi.
Büyük tasarruf
Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. Karadeniz temsilcisi; Rodallega (33), Olcay (32) ve İbanez (30) ile yollarını ayırdı. Kadrosunu iyice gençleştiren Trabzonspor, maaş konusunda da yine ciddi bir tasarruf sağladı. Olcay senede 2, Rodallega yıllık 1.6, İbanez ise sezon başına 1 milyon euro alıyordu. 3 oyuncunun gönderilmesinin ardından maaş tablosunda 4.6 milyon euro'luk (30.2 milyon TL) yer açıldı.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Trabzonspor haberleri (06.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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