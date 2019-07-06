Trabzonspor haberleri (06.07.2019) - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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haberleri (06.07.2019)

Trabzonspor haberleri (06.07.2019)
Futbolu ilerleteceğiz
TFF, Trabzonlu yöneticileri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulundu. Büyükaydın, "Düzgün, adaletli bir sistem içerisinde ne kadar katkı verebiliyorsak onu vermek için çalışacağız. Türk futbolu ile ilgili bugünkü konumundan daha ileriye taşıyacak adımları atabilirsek bundan mutluluk duyarız" dedi.

Tok'a ziyaret
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, İdari İşler ile Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar'ın, Başkan Tok ile bir araya geldiği bildirildi.

Büyük tasarruf
Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. Karadeniz temsilcisi; Rodallega (33), Olcay (32) ve İbanez (30) ile yollarını ayırdı. Kadrosunu iyice gençleştiren , maaş konusunda da yine ciddi bir tasarruf sağladı. Olcay senede 2, Rodallega yıllık 1.6, İbanez ise sezon başına 1 milyon euro alıyordu. 3 oyuncunun gönderilmesinin ardından maaş tablosunda 4.6 milyon euro'luk (30.2 milyon TL) yer açıldı.
  1. 6.7.2019
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