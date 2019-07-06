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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Tempo giderek artıyor

Tempo giderek artıyor

Fırtına, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmanlarla sürdürüyor. Dün sabah teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana 32 futbolcu katıldı. Karaman, her geçen gün tempoyu artırmaya başladı. İdmana sakatlıkları bulunan Onazi ve Hosseni katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular ise 11 Temmuz'da kampa dahil olacak.

, her geçen gün tempoyu artırmaya başladı. İdmana sakatlıkları bulunan Onazi ve Hosseni katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular ise 11 Temmuz'da kampa dahil olacak.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU
Basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmana adeta akın oldu. Tesisler önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, taraftarlar da futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. İdman sonrası ise tesislerden ayrılmak için yaklaşık bir saat trafikte beklemek zorunda kalındı. Yoğun ilgi teknik heyeti memnun ederken antrenmanların zaman zaman yine taraftarlara açılacağı öğrenildi.
  1. 6.7.2019
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