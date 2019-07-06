Savaşan takım!
Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman, talebelerine idmanlarda sık sık uyarıda bulunarak "İnanmış ekip" vurgusu yapıyor.
YÜZÜ GÜLÜYOR
Geçtiğimiz sezon en formda isimlerden olan Anthony Nwakaeme bu sezon öncesi de oldukça istekli ve keyifli olduğunu gösterdi. İlk 3 günü geride kalan antrenmanların en neşeli oyuncularından olan Nijeryalı futbolcu, taraftarlara da üçlü çektirdi. İdman sırasında takım arkadaşlarıyla da sık sık şakalaşan Nwakaeme'nin fiziksel olarak da kampa hazır geldiği, tatilde de çalıştığı dile getirildi
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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