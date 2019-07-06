Savaşan takım! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Savaşan takım!

Savaşan takım!

Savaşan takım!

Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren , hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör , talebelerine idmanlarda sık sık uyarıda bulunarak "İnanmış ekip" vurgusu yapıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'da teknik direktör , futbolcularına nasıl bir takım hüviyetinde olmaları gerektiğini anlatmaya başladı. 53 yaşındaki hoca, "Artık tatil bitti. Bizi zorlu bir maraton bekliyor. Güzel bir sezon geçirmek için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Savaşan bir takım istiyorum. Geniş bir kadromuz olacak. Çünkü hem lig, hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'nde zorlu bir maraton bizi bekliyor. Tüm zorlukların üstesinden gelebilmemiz için her şeyden önce inanmış bir ekip olmak şart" dedi.

YÜZÜ GÜLÜYOR
Geçtiğimiz sezon en formda isimlerden olan Anthony Nwakaeme bu sezon öncesi de oldukça istekli ve keyifli olduğunu gösterdi. İlk 3 günü geride kalan antrenmanların en neşeli oyuncularından olan Nijeryalı futbolcu, taraftarlara da üçlü çektirdi. İdman sırasında takım arkadaşlarıyla da sık sık şakalaşan Nwakaeme'nin fiziksel olarak da kampa hazır geldiği, tatilde de çalıştığı dile getirildi
  1. 6.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Savaşan takım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN