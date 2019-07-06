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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Okan'a kanca

Okan'a kanca

, 'ın da istediği 'un 23 yaşındaki file bekçisi ’u gündemine aldı. Yeşil-beyazlılar, 500 bin euro bonservis istiyor.

Forvet ve savunma için transfer arayışları sürerken, kale için de rekabeti artırmaya yönelik bir hamle geldi. 'un satış listesine koyduğu 23 yaşındaki file bekçisi ile ciddi şekilde ilgileniyor. İlk temasta Bursaspor'un yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ancak daha sonra bu rakamın 500 bin euro seviyelerine çekildiği belirtildi. Kocuk'un gelmesi durumunda diğer genç kaleciler Uğurcan ve Arda arasındaki rekabetin üst düzeye çıkacağını düşünülüyor.

  1. 6.7.2019
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