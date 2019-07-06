Nwakaeme ile 3 yıl daha
Trabzonspor, Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. KAP'a yapılan bildirime göre; Nwakaeme'ye yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 4 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya yükseltildi.
10 GOL, 10 ASiSTLE GÖNÜLLERi FETHETTi
Asıl mevkii sol kanat olan ve forvette de görev yapabilen Nwakaeme, Trabzonspor'da forma giydiği 27 lig maçında 10 gol, 10 asist yaparak basketbol tabiriyle "double-double" yaptı. 30 yaşındaki Nijeryalı yıldız, kupada çıktığı 4 maçta ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 6.7.2019
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Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Nwakaeme ile 3 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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