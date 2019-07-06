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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Nwakaeme ile 3 yıl daha

Nwakaeme ile 3 yıl daha

, Nijeryalı oyuncusu 'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. KAP'a yapılan bildirime göre; Nwakaeme'ye yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 4 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya yükseltildi.

, geçen sezonki etkili performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran 'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 2018'in ağustos ayında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından transfer edilen Nijeryalı golcüyle ilgili dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Bordo- mavili kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'a bildirdi. Geçen sezon 1 milyon 16 bin 750 euro garanti ücret alan Nwakaeme'nin maaşı 1.5 milyon euro'ya yükseltildi. Üç yıl daha Trabzonspor forması giyecek olan yıldız futbolcunun 4 milyon euro olan serbest kalma bedeli tutarı da 6 miyon euro'ya çıkarıldı.

10 GOL, 10 ASiSTLE GÖNÜLLERi FETHETTi
Asıl mevkii sol kanat olan ve forvette de görev yapabilen Nwakaeme, Trabzonspor'da forma giydiği 27 lig maçında 10 gol, 10 asist yaparak basketbol tabiriyle "double-double" yaptı. 30 yaşındaki Nijeryalı yıldız, kupada çıktığı 4 maçta ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
  1. 6.7.2019
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