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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Amiri Traktör’e gidiyor

Amiri Traktör’e gidiyor

İranlı futbolcu , ülkesinin takımlarından Traktör Sazi ile anlaşmak üzere. Teknik ekibin yeni sezonda kadroda düşünmediği Amiri'nin 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı, transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği ifade edildi.

Trabzonspor'un İranlı oyuncusu , ülkesinin takımlarından Traktör Sazi ile anlaşmaya çok yakın.

Bordo-mavili ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Amiri'nin 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı, transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği belirtildi.
  1. 6.7.2019
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