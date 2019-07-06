Amiri Traktör’e gidiyor
İranlı futbolcu Vahid Amiri, ülkesinin takımlarından Traktör Sazi ile anlaşmak üzere. Teknik ekibin yeni sezonda kadroda düşünmediği Amiri'nin Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı, transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği ifade edildi.
Bordo-mavili ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Amiri'nin Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı, transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği belirtildi.
- 6.7.2019
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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