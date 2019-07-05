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05 Temmuz 2019, Cuma
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'dan ekiplerine Obi Mikel çalımı

Trabzonspor'dan Premier Lig ekiplerine Obi Mikel çalımı

Nijeryalı yıldız oyuncu ’in, ’de ’e yeni yükselen ve ’nin cazip tekliflerini kabul etmeyerek, tercihini ’dan yana kullandığı ortaya çıktı.

Nijeryalı yıldız oyuncu 'in, 'de 'e yeni yükselen ve 'nin cazip tekliflerini kabul etmeyerek, tercihini 'dan yana kullandığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'un 2 yıllığına kadrosuna kattığı John Obi Mikel'in, iki önemli kulübün teklifini geri çevirerek bordo-mavililere geldiği belirlendi.

İngiltere'nin Middlesbrough takımıyla sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödenmedi. Obi Mikel cazip önemli teklifleri bir kenara iterek yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücreti kabul ederek ekibine imza atmayı tercih etti.

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Skorer'in haberine göre; Premier Lig'e yeni yükselen Norwich City ile Sheffield United'ın kısa süre önce Nijeryalı yıldızın kapısını çaldıkları bildirildi. Her ikisi de direkt olarak üst lige yükselen ekiplerin tekliflerini geri çeviren Obi Mikel, Premier Lig'de oynamak yerine Türkiye Süper Ligi'nde karar kıldı.

PREMIER LİG'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

formasıyla geçmişte büyük başarılar yakalayan, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra lig şampiyonlukları kazanan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir kez daha Premier Lig'de boy gösterme fırsatını elinin tersiyle itti. Sheffield ve Norwich ekipleri, futbolcuyla görüşmeleri son günlerde yoğunlaştırsalar da hedefe ulaşamadı.

Obi Mikel'in Trabzonspor tercihinde, Onazi ve Nwakaeme büyük rol oynadı. Chelsea formasıyla 249 kez boy gösterdiği Premier Lig'e doyan oyuncunun, yeni bir deneyime yelken açmak istemesinin de bu tercihinde etkili olduğu aktarıldı.

  1. 05.07.2019
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