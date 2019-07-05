İlle de Berg! Alternatifi Yusuf...
Trabzonspor, santrfor Marcus Berg transferi için son girişimlere başladı. Menajerler ise bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Faslı golcü Yusuf El Arabi’yi bordo-mavililere önerdi.
78 MAÇTA 90 GOL ATTI
Bordo-mavili yönetimin forvet arayışından haberdar olan menajerler daha önce kulübün scout ekibi tarafından izlenen Yusuf El Arabi'yi yeniden önerdi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Faslı oyuncuyu kulübün şartlarına yakın bir rakamla getirebileceğini belirten menajerler bu konuda yetki istedi. Önceliği Berg'e veren Trabzonspor yönetimi, El Arabi ismine de sıcak bakıyor. Fransa doğumlu olan ama Fas Milli Takımı'nı seçen 1.83 boyundaki futbolcu, Al Duhail'de 78 maçta 90 gol attı ve 10 da asist yaparak patlama yaptı. Yusuf için gelen raporlar olumlu.
Yunus Emre SEL
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
İlle de Berg! Alternatifi Yusuf... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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