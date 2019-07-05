Tesislere sığmadılar
Trabzonspor dün saat 18.00'de basına ve taraftara açık çalıştı, yer yerinden oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idmana taraftar çok yoğun ilgi gösterdi. Futbolculara tezahürat yapan taraftara Nwakaeme 3'lü çektirdi. Taraftarın oluşturduğu muhteşem görüntü 'Bu ne sevgi' dedirtti.
Futbolculara laktak testi
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarına önceki gün start veren Trabzonspor'da dün sabah sağlık taramaları yapıldı. 10.00'da yapılan idmanda oyuncular üç gruba ayrıldı. Birinci grup sağlık kontrolünden geçerken, ikinci grup ise vücut kitle analizi ve laktat testinden geçti. Son grup ise düşük şiddetli koşu yapıp topla çalıştı.
131. yabancı takviyesi
Andusic, bordo-mavililerin kulüp tarihindeki 131. yabancı oyuncusu oldu. Trabzonspor, 52 yıllık tarihinde 131 yabancı transferi gerçekleştirdi. Bosna Hersekli futbolcu, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da 7. yabancısı durumunda. Daha önce Amiri, Hosseini, Toure, Nwakaeme, Ekunban ve Mikel alınmıştı.
Çok mutluyum
Yeni transfer Andusic, büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldiğini belirtti. 22 yaşındaki sol kanat, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.
11 oyuncuya yükseldi
Fırtına'nın Andusic transferiyle takımdaki yabancı sayısını da 11 oldu. Arjantin'den Sosa, Senegal'den Toure, Gana'dan Ekuban, Nijerya'dan Onazi, Obi ve Nwakaeme, Portekiz'den Pereira, Çekya'dan Novak, İran'dan Amiri ve Hosseini kulüpte yer alan yabancı futbolcular oldu.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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