Parmak’a başkan morali
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezonun başarılı ismi Abdülkadir Parmak ile özel görüşme yaptı. Başkan Ağaoğlu'nun Abdülkadir'in maaşına zam yapması bekleniyor.
Beklentimiz büyük
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Canbaz'dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, "Ahmet, Türkiye'deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa'nın en iyisi olacak" ifadesini kullandı.
Ağaoğlu tebrik etti
Ahmet Ağaoğlu, Liselere Girişi Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Trabzonlu Ayşe Zeynep Çifci'yi ağırladı. Başkan Ağaoğlu, "Ayşe kızımız her alanda birinciliği hedefleyen Trabzon'umuzdan LGS Türkiye birinciliğini kazanarak bize büyük bir gurur yaşattı" diye konuştu.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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