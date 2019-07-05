Muhteşem bir transfer
Trabzonspor'un sansasyonel transferi John Obi Mikel'e takım arkadaşından övgüler geldi. Tecrübeli oyuncunun Trabzon'a transferi için "Trabzonspor muhteşem bir transfer yaptı" diyen Makinwa, "Mikel'in ayağından topu almak imkansızdır" ifadelerini kullandı.
Muhammet imzayı attı
Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken 17 yaşındaki forvet Muhammet Akpınar ile profesyonel sözleşme imzalandı. 3 yıllık imza atan Akpınar, "Trabzonspor'a minnettarım" dedi.
Trabzon'a zorlu rakipler
20 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını 25 Temmuz'da Alman ligi ekibi Hoffenheim ile oynayacak bordo-mavililer, 27 Temmuz'da ise İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek. Son karşılaşma yine İtalyan takımı Verona ile.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Muhteşem bir transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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