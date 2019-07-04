Trabzonspor'da transfer: Muhammet Akpınar imzaladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da transfer: Muhammet Akpınar imzaladı

'da transfer: imzaladı

Trabzonspor'da transfer: Muhammet Akpınar imzaladı

Transferin hızlı takımlarından olan , altyapıdan kadroya katılan ile üç sözleşme imzalandığını duyurdu. Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi , Muhammet Akpınar için 'Ondan beklentiler çok yüksek' diye konuştu.

Kulübü, altyapıdan kadroya dahil edilen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcu ile 'nde sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve yatırım-projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş'ın da hazır bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Hayırlıoğlu, Muhammet Akpınar'dan beklentilerin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Hayırlıoğlu, hem kulüp hem de Muhammet'in geleceği için çok önemli bir imza attıklarını aktararak, "Muhammet'in önünde uzun ve zorlu bir yolculuk var. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda herkesin konuştuğu bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

Zafer Göktaş da Muhammet Akpınar'ı tebrik ederek, oyuncuya futbol hayatında başarılar diledi.

Trabzonspor'a layık olacağını vurgulayan Muhammet Akpınar ise şunları kaydetti:

"Altyapısında yetiştiğim ve bugün profesyonel olduğum Trabzonspor'a minnettarım. Henüz yolun başındayım ama çok çalışıp kulübüme, camiama ve taraftarımıza layık olmaya çalışacağım. Hepimiz için hayırlı olsun."

  1. 04.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da transfer: Muhammet Akpınar imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN