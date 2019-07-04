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04 Temmuz 2019, Perşembe
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'da santrfor için geri sayım

Trabzonspor'da santrfor için geri sayım

Mikel Obi gibi dünyaca ünlü bir futbolcuyu alarak piyasasını sallayan , forvet takviyesi için de harıl harıl çalışıyor. Adebayor defterini kapatan bordo-mavili yönetim, Al-Ain ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki İsveçli forvetin ücretlerini makul seviyelere düşürdü.

Rodallega'nın ayrılmasının ardından önümüzdeki sezon bu mevkide sorun yaşamak istemeyen bordo-mavililer iki tecrübeli isim ve Marcus Berg ile görüşmüştü. İki kez masaya oturulan Togolu Adebayor'a yıllık 1 milyon euro önerilmiş, 35 yaşındaki futbolcu, istediği ücreti indirse de imza parası talep edince bu defter kapatılmış oldu.

BİTİRİCİ BİR İSİM
Aslında aynı sorun Berg'de de yaşanıyor. İlk temasta bordomavili kulüpten 2 milyon euro ve imza parası talep eden, ardından bu rakamı biraz daha aşağı çeken 32 yaşındaki İsveçli sanrforun kulübün ödeyebileceği rakamlara kadar inmesi için çaba harcanıyor. Scout ekibi tarafından uzun bir süredir takip altında tutulan tecrübeli golcünün özellikle bitiricilik özelliğinin ön plana çıktığı aktarılırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları için yoğun çaba harcıyor. Birkaç gün içinde forvet takviyesi bitecek.

İsveç ile 49 maça çıktı ve 19 gol attı. Lig kariyerinde 414 maça çıktı, 227 gol atıp 65 de asist yaptı.

  1. 4.7.2019
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