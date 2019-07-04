Trabzonspor'da 2 imza birden

21 yaşındaki Canbaz, ilk sezon için 625 bin TL, diğer iki sene için ise 630'ar bin TL garanti ücret alacak. Ayrıca Bremen'e 125 bin euro bonservis ücreti, futbolcunun 15 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100 bin euro, oyuncunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hak ettiği tutarı aşan kısmının %20'si ödenecek. 50 bin euro bonservis bedeli ile gelen Andjusic ilk sezon 125, sonraki her yıl için 100 bin euro alacak.



ANDJUSIC'IN TRANSFER ŞARTLARI



50 bin euro bonservis

Resmi maçlarda 21 kişilik kadroya girerse bir kez 50 bin euro

İlk 11'e girmesi halinde bir defaya mahsus 50 bin euro

20 resmi maçta ilk 11'e girerse bir kereye mahsus 50 bin euro

Resmi maçlarda 5 gol atarsa bir kereye mahsus 50 bin euro

Başka kulübe gitmesi halinde transfer bedelinin, o ana kadar Kakanj'ın hak ettiği tutarı aşan kısmının % 30'u ödenecek.



2 STOPER 1 FORVET

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Doğan, "Adebayor, Gignac ve Moukandjo gündemimizde değil. Bir forvet alacağız. Ayrıca 4-5 gün içinde iki stoper oyuncusunu da kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.