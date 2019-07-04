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04 Temmuz 2019, Perşembe
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'da 2 imza birden

Trabzonspor'da 2 imza birden

, Bundesliga ekibi 'de forma giyen orta saha oyuncusu 'a 3 ve Kakanj'da top koşturan 22 yaşındaki Boşnak sol kanat Nemanja Andjusic'e 3+1 yıllık imza attırdı.

21 yaşındaki Canbaz, ilk sezon için 625 bin TL, diğer iki sene için ise 630'ar bin TL garanti ücret alacak. Ayrıca Bremen'e 125 bin euro bonservis ücreti, futbolcunun 15 resmi maçta ( veya ) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100 bin euro, oyuncunun bir başka kulübe olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar 'in hak ettiği tutarı aşan kısmının %20'si ödenecek. 50 bin euro bonservis bedeli ile gelen Andjusic ilk sezon 125, sonraki her yıl için 100 bin euro alacak.

ANDJUSIC'IN TRANSFER ŞARTLARI

50 bin euro bonservis
Resmi maçlarda 21 kişilik kadroya girerse bir kez 50 bin euro
İlk 11'e girmesi halinde bir defaya mahsus 50 bin euro
20 resmi maçta ilk 11'e girerse bir kereye mahsus 50 bin euro
Resmi maçlarda 5 gol atarsa bir kereye mahsus 50 bin euro
Başka kulübe gitmesi halinde transfer bedelinin, o ana kadar Kakanj'ın hak ettiği tutarı aşan kısmının % 30'u ödenecek.

2 STOPER 1 FORVET
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Doğan, "Adebayor, Gignac ve Moukandjo gündemimizde değil. Bir forvet alacağız. Ayrıca 4-5 gün içinde iki stoper oyuncusunu da kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 4.7.2019
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