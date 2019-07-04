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04 Temmuz 2019, Perşembe
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sahaya indi

Trabzonspor sahaya indi

2019- 2020 Cemil Usta sezonu hazırlıkları dün 'nde başladı. Teknik direktör yönetiminde 18.30'da Kaptan Cemil (Dozer) Usta Sahası'nda yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ülkelerinin bulunan Caleb Ekuban ve 'nin yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Toure ile sakat olan Onazi idmanda yer almadı. Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.

BAŞKAN İDMANDA
İdmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu da takip etti. Başkan, oyuncularla sohbet etti.

TARAFTAR GELECEK
, bugün saat 10.00'da basına ve taraftara kapalı olarak, 18.00'de ise basın mensuplarına ve taraftara açık olarak yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bu antrenmana taraftarın gelmesi bekleniyor.

ADAMSIN MİKEL OBİ
Fırtına, Nijerya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kaptanı Mikel Obi'ye 2+1 yıllık imza attırmıştı. 10 sene İngiliz devi 'de forma giyen, 1'i Şampiyonlar Ligi, 1'i Avrupa Ligi, 2'si , 1 de Afrika Şampiyonluğu başta olmak üzere tam 12 kupası bulunan 32 yaşındaki ön liberonun transfer detayları taraftarı bir kez daha mest edecek cinsten. İngiltere'nin gazetesi, Mikel'in, Chelsea ile Premier Lig'e bu sene yükselen Sheffield United ve 'nin tekliflerin redderek Trabzonspor'u tercih ettiğini yazdı.

BURAK'TAN 2011 PAYLAŞIMI
2010-11'de Trabzonspor'la gol krallığı yaşayan , 3 Temmuz sebebiyle "2011" paylaşımı yaptı. Burak, 2011'in kadrosu önünde çekildiği fotoğrafı paylaşarak "2011" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma Trabzonspor taraftarı büyük ilgi gösterdi.

  1. 4.7.2019
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