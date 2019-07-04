Trabzonspor sahaya indi

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Mikel Obi'nin yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Toure ile sakat olan Onazi idmanda yer almadı. Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.



BAŞKAN İDMANDA

İdmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu da takip etti. Başkan, oyuncularla sohbet etti.



TARAFTAR GELECEK

Trabzonspor, bugün saat 10.00'da basına ve taraftara kapalı olarak, 18.00'de ise basın mensuplarına ve taraftara açık olarak yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bu antrenmana taraftarın gelmesi bekleniyor.



ADAMSIN MİKEL OBİ

Fırtına, Nijerya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kaptanı Mikel Obi'ye 2+1 yıllık imza attırmıştı. 10 sene İngiliz devi Chelsea'de forma giyen, 1'i Şampiyonlar Ligi, 1'i Avrupa Ligi, 2'si İngiltere Premier Ligi, 1 de Afrika Şampiyonluğu başta olmak üzere tam 12 kupası bulunan 32 yaşındaki ön liberonun transfer detayları taraftarı bir kez daha mest edecek cinsten. İngiltere'nin The Sun gazetesi, Mikel'in, Chelsea ile Premier Lig'e bu sene yükselen Sheffield United ve Norwich City'nin tekliflerin redderek Trabzonspor'u tercih ettiğini yazdı.



BURAK'TAN 2011 PAYLAŞIMI

2010-11'de Trabzonspor'la gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, 3 Temmuz sebebiyle "2011" paylaşımı yaptı. Burak, 2011'in kadrosu önünde çekildiği fotoğrafı paylaşarak "2011" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma Trabzonspor taraftarı büyük ilgi gösterdi.