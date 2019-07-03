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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'dan 30 milyon tasarruf

Trabzonspor'dan 30 milyon tasarruf

Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. temsilcisi; (33), Olcay (32) ve İbanez (30) ile yollarını ayırdı.

Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. temsilcisi; (33), Olcay (32) ve İbanez (30) ile yollarını ayırdı. Kadrosunu iyice gençleştiren , maaş konusunda da yine ciddi bir tasarruf sağladı. Olcay senede 2, Rodallega yıllık 1.6, İbanez ise sezon başına 1 milyon euro alıyordu. 3 oyuncunun gönderilmesinin ardından maaş tablosunda 4.6 milyon euro'luk (30.2 milyon Türk Lirası) yer açıldı.

SOSA'YA YENİ TEKLİF
Yönetim, bordo-mavililerin takım kaptanı ile uygun bir zamanda sözleşmesiyle ilgili olarak bir araya gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha anlaşması bulunan ve sezon başı 3 milyon 240 bin euro alan Sosa'nın indirime gitmesi beklenecek. Bu şartları kabul ederse 1+1 yıllık sözleşme yapılacak.

  1. 3.7.2019
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