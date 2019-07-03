Trabzonspor'dan 30 milyon tasarruf

Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. Karadeniz temsilcisi; Rodallega (33), Olcay (32) ve İbanez (30) ile yollarını ayırdı. Kadrosunu iyice gençleştiren Trabzonspor, maaş konusunda da yine ciddi bir tasarruf sağladı. Olcay senede 2, Rodallega yıllık 1.6, İbanez ise sezon başına 1 milyon euro alıyordu. 3 oyuncunun gönderilmesinin ardından maaş tablosunda 4.6 milyon euro'luk (30.2 milyon Türk Lirası) yer açıldı.



SOSA'YA YENİ TEKLİF

Yönetim, bordo-mavililerin takım kaptanı Sosa ile uygun bir zamanda sözleşmesiyle ilgili olarak bir araya gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha anlaşması bulunan ve sezon başı 3 milyon 240 bin euro alan Sosa'nın indirime gitmesi beklenecek. Bu şartları kabul ederse 1+1 yıllık sözleşme yapılacak.