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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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sahaya iniyor

Trabzonspor sahaya iniyor

, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına bugün başlıyor. Fırtına, 'a kadar hazırlıklarını 'da sürdürecek. Fırtına'nın kamptaki ilk rakibi 'da 'nın Hoffenheim takımı olacak.

, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına bugün başlıyor. Geçen sezon 'i 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, öncesi ilk antrenmanını yönetiminde 'nde saat 18.30'da gerçekleştirecek.

20 TEMMUZ'DA GİDİYORLAR
Fırtına, 'a kadar yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdürecek. Bordo-mavililer, iki günlük izin sorası 'da kamp için 'nın Linz şehrine gidecek ve 30 Temmuz'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. ekibi, kampta 3 hazırlık maçı yapacak.

İLK RAKİP HOFFENHEİM
Karadeniz ekibinin 20 Temmuz'da başlayacak olan yurt dışı kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı netleşmeye başladı. Fırtına'nın 'da 'nın Hoffenheim, iki gün sonra 'nın Parma ve 29 Temmuz'da yine İtalya'nın Hellas Verona takımı ile karşılaşacağı belirtildi.

ADİL DAVRANACAĞIM
Teknik direktör Ünal Karaman, yeni dönem yol haritasını belirledi. Geçen sezon Fırtına'yı ligde 4. sıraya taşıyan Karaman "Bu formayı isteyen, savaşan oynayacak. İdmanda iyi çalışan formayı alır. Sezon başında herkese eşit şans tanıyacağım" dedi.

  1. 3.7.2019
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