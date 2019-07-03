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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Taha çok mutlu

Taha çok mutlu

Kariyerine 'da devam edecek 'tan mutlusu yok. Pendikspor'dan edilen 18 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

Kariyerine 'da devam edecek 'tan mutlusu yok. Pendikspor'dan edilen 18 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

55 FUTBOLCUSU VAR
Altyapıdan oyuncularını profesyonel yapan bordomavililer, 1461 'dan da oyuncuları kadorosuna kattı. Gençlerle kadrosunu genişleten Trabzonspor, 55 oyuncuyla ligin en fazla futbolcu barındıran kulübü haline geldi.

  1. 3.7.2019
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