Taha çok mutlu

Kariyerine Trabzonspor'da devam edecek Taha Tunç'tan mutlusu yok. Pendikspor'dan transfer edilen 18 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.



55 FUTBOLCUSU VAR

Altyapıdan oyuncularını profesyonel yapan bordomavililer, 1461 Trabzon'dan da oyuncuları kadorosuna kattı. Gençlerle kadrosunu genişleten Trabzonspor, 55 oyuncuyla ligin en fazla futbolcu barındıran kulübü haline geldi.