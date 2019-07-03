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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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"Sene hep 2011"

"Sene hep 2011"

, sezonunda başlayan şike soruşturmasının 8'inci yıl dönümünde yayımladığı bir paylaşımla 3 sürecini hatırlattı.

, sezonunda başlayan şike soruşturmasının 8'inci yıl dönümünde yayımladığı bir paylaşımla 3 sürecini hatırlattı. Twitter'da paylaşılan ve İngilizce hazırlanan 3 dakikalık videoyla süreci anlatan bordo-mavili kulüp, mesajında "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun "tertemiz" şampiyonu Trabzonspor! #JusticeforTrabzonspor #SeneHep2011 @FIFAcom" ifadelerini kullandı.

  1. 3.7.2019
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