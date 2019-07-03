"Sene hep 2011"

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda başlayan şike soruşturmasının 8'inci yıl dönümünde yayımladığı bir paylaşımla 3 Temmuz sürecini hatırlattı. Twitter'da paylaşılan ve İngilizce hazırlanan 3 dakikalık videoyla süreci anlatan bordo-mavili kulüp, mesajında "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun "tertemiz" şampiyonu Trabzonspor! #JusticeforTrabzonspor #SeneHep2011 @FIFAcom" ifadelerini kullandı.