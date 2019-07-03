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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Onazi: Obi Mikel kalite katar

Onazi: Obi Mikel kalite katar

ekibinin 26 yaşındaki ön liberosu, bu sezon önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. 'nin takıma çok büyük katkı sunacağını vurguladı.

ekibinin 26 yaşındaki ön liberosu, bu sezon önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. 'nin takıma çok büyük katkı sunacağını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Kalitesini anlatmaya gerek yok. Dünyanın en büyük liglerinde en büyük takımlarda oynadı. Takımın kalitesini en yukarı taşıyacaktır" ifadesini kullandı.

  1. 3.7.2019
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