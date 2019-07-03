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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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ile imzalıyor

Ahmet Canbaz Trabzonspor ile imzalıyor

'un 'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha , bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak.

'un 'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha , bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak. Orta sahada çok ciddi bir alternatif olması beklenen genç oyuncu, kamplarda takımla çalışacak.

  1. 3.7.2019
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