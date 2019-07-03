Ahmet Canbaz Trabzonspor ile imzalıyor

Trabzonspor'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak. Orta sahada çok ciddi bir alternatif olması beklenen genç oyuncu, kamplarda takımla çalışacak.