Ahmet Canbaz Trabzonspor ile imzalıyor
Trabzonspor'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Canbaz, bugün Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sözleşme imzalayacak. Orta sahada çok ciddi bir alternatif olması beklenen genç oyuncu, kamplarda takımla çalışacak.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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