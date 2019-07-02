Trabzonspor'a hoş geldin John Obi Mikel

Bu sezon gençleri ile ön planda olan Trabzonspor yıllarca Premier Lig devi Chelsea'nin formasını giymiş olan John Obi Mikel'i kadrosuna katarak büyük bir bomba patlattı. Bonservisi elinde bulunan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı, bordo-mavili formayı da giydi. Fırtına, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan duyuruda, "Serbest statüde bulunan Nijerya Milli Takımı'nın kaptan John Mikel Obi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.



YÜZDE 70'İNDE FORMA GİYMELİ

Açıklamada maliyet detayları da açıkladı: "Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecektir. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır." 32 yaşındaki orta alan oyuncusu geçen sezon İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giyiyordu.

ONAZİ BİTİRDİ

Mikel ile yaklaşık 10 gün önce temaslara başlayan bordo-mavililer ilk etapta çok ciddi rakamsal farklılıklar ile karşı karşıya kaldı. İlk görüşmede 3 milyon euro isteyen 32 yaşındaki futbolcu ile Onazi 3 saat süren bir görüşme yaptı ve aile ortamından bahsetti. Onazi'nin ve bordo- mavili kulübün yöneticilerin bu ısrarı sonrası istediği rakamda çok ciddi bir indirime giden Mikel, "Ben sadece huzurlu bir şekilde futbol oynamak istiyorum" diyerek teklifi kabul etti.



TRABZON'A GELEN EN KARİYERLİ İSİM

Trabzonspor'un yeni transferi 32 yaşındaki John Obi, Fırtına'nın bugüne kadar transfer ettiği yabancı oyuncular arasında en önemli kariyere sahip isim. 11 sezon geçirdiği Chelsea'de bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu alan futbolcu, iki kez ise İngiltere Şampiyonluğu ve İngiltere Kupa Şampiyonluğu, 4 kez Federasyon Kupa Şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Avrupa Ligi şampiyonluğu alan Obi, bir kez de İngiltere Süper Kupa Şampiyonluğu elde etti. Nijerya Milli Takımı ile de Afrika Şampiyonu olan oyuncu 428 kez resmi müsabakalarda forma giydi.

AFRiKA KUPASI'NDA

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olan Mikel Obi, bordo mavili takımın kampına gecikmeli gelecek. Son 16 turuna kalan Obi, bu turda elenmeleri durumunda en erken 6 Temmuz'da oynanacak karşılaşmanın ardından yeni takımının Trabzon'daki birinci etap çalışmalarına katılabilecek. Nijerya'nın kupada final oynaması durumunda Mikel, 19 Temmuz'daki final maçının ardından Trabzonspor'un 20-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına yetişecek.



TEŞEKKÜR MESAJI

Kulüp, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı. Resmi siteden "John Mikel Obi'nin transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e ve futbolcumuz Onazi'ye teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

RUS MİLYARDER İLE EVLENDİ

Yeni transfer Mikel özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Nijeryalı futbolcu ilk olarak Rus milyarder Olga Diyachenko Alegra ile bir süre ilişki yaşadı. Ardından Nierya'da Sabun güzeli seçilen Okagbue ile birlikte oldu. Bir süre sonra ilk aşkı Olga ile yeniden barışan ve evlenen Mikel'in Mia ve Ava adında ikiz kızları var.



BABASI 2 KEZ KAÇIRILDI

Mikel'in babası Nijerya'da daha önce iki kez kaçırıldı. 2011'de fidye için kaçırılan Mikel'in babası, polisin başlattığı operasyonla kurtarılmıştı. 2018'de bir kez daha kaçırılan baba Obi için yine fidye istenmişti. O dönem Nijerya Milli Takımı'nda olan Mikel, babasının kaçırıldığı gün maça çıkmıştı.



130. YABANCI

Obi Mikel, bordo-mavili kulübün 130. yabancı oyuncusu oldu. Fırtına, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırarak gerçekleştirmişti.

6. TAKVİYE

John Mikel Obi, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de altıncı yabancı transferi. Bordo-mavili yönetim daha önceki dönem Vahid Amiri, Majid Hosseini, Zargo Toure, Anthony Nwakaeme, Ekunban'ı renklerine katmıştı.



10'A YÜKSELDİ

Obi, transferiyle takımdaki yabancı sayısı 10 oldu. Arjantin'den Sosa, Senegal'den Toure, Gana'dan Ekuban, Nijerya'dan Onazi ve Nwakaeme, Portekiz'den Pereira, Çekya'dan Novak, İran'dan Amiri ve Hosseini takımın bünyesinde yer alıyor.



NİJERYA'DAN 5 OYUNCU

Onazi ve Nwakaeme'nin ardından Obi Mikel de Fırtına'nın mevcut kadrosundaki bir diğer Nijeryalı futbolcu oldu. Karadeniz ekibinde daha önce de Nijeryalı Augustine James ve İsaac Promise forma giymişti. Takımda şu anda en çok Nijeryalı var.



ÖNEMLİ GÜÇ KATAR | ÖYKÜM KANBİR

Mikel, 2 yıllık Çin macerasından sonra Avrupa'ya Middlesbrough ile döndü. Yarım sezonda fizik olarak toparlandığını gösteren Mikel, görev aldığı 19 maçın tamamında ön liberoda oynatıldı. Pozisyon bilgisi, tek hamle kabiliyeti yüksek ve iyi bir kesici olan Obi, hücum meziyetleri fazla olmasa da kaptığı toplarda atağı başlatacak ilk pası verme konusunda problem yaşatmaz. Onazi'siz defansif manada zorlanan Trabzon orta sahasına önemli güç katacaktır.