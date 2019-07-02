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02 Temmuz 2019, Salı
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Toure ve Amiri yolcu

sezon başında alınan ve , bordo-mavili takımın kadro yapılanmasında düşünülmüyor

sezon başında alınan ve , bordo-mavili takımın kadro yapılanmasında düşünülmüyor. İki oyuncunun da kendisine kulüp baktığı ve dahil birçok yerden tekliflerin bulunduğu ifade edildi.

  1. 2.7.2019
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