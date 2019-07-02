Geçen sezon başında alınan Toure ve Amiri, bordo-mavili takımın yeni sezon kadro yapılanmasında düşünülmüyor
Geçen sezon başında alınan Toure ve Amiri, bordo-mavili takımın yeni sezon kadro yapılanmasında düşünülmüyor. İki oyuncunun da kendisine kulüp baktığı ve Türkiye dahil birçok yerden tekliflerin bulunduğu ifade edildi.
- 2.7.2019
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mustafaerdem Yaşı büyük futbolcular Trabzonspora fayda sağlamayacaktır. Marcus Berg'e gerek yok, pişman olmayalım.
Toure ve Amiri yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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