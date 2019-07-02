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02 Temmuz 2019, Salı
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Arkadaşını çağırdın hemi!

Arkadaşını çağırdın hemi!

Abdulkadir Parmak, kendisinin de bulunduğu orta sahaya 'in takviye edilmesi üzerine espriyi patlattı.

Abdulkadir Parmak, kendisinin de bulunduğu orta sahaya 'in takviye edilmesi üzerine espriyi patlattı. Mikel'in transferinde önemli katkıları bulunan 'yi etiketleyerek paylaşım yapan Parmak, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi" dedi. Dakikalar sonrasında ise yine takım arkadaşı Murat Cem Akpınar bu paylaşımın altına 'Ben de varım ağabey' yorumunu yaptı. Bu karşılıklı paylaşımlar kısa sürede taraftarın beğenisini kazandı.

ENDİŞELENME KARDEŞİM, KANATLAR SENDE
Onazi, 'ın paylaşımına aynı şekilde esprili bir cevap verdi. Nijeryalı futbolcu yorumunda, '' Endişelenme kardeşim, kanattan sen bindirme yaparken tikitaka oynamaya devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

  1. 2.7.2019
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