Ahmet de tamam

Fırtına, Mikel'in ardından Werder Bremen forması giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz ile anlaştı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu Bremen II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.