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02 Temmuz 2019, Salı
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Ahmet de tamam

Ahmet de tamam

Fırtına, Mikel'in ardından forması giyen 21 yaşındaki ile anlaştı.

Fırtına, Mikel'in ardından forması giyen 21 yaşındaki ile anlaştı. 21 Yaş Altı 'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu Bremen II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.

  1. 2.7.2019
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