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02 Temmuz 2019, Salı
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Ahmet Ağaoğlu: Abartmaya gerek yok

Ahmet Ağaoğlu: Abartmaya gerek yok

Başkanı Ağaoğlu’dan Obi esprisi: Galiba bu kalibredeki oyuncuların maliyeti bu kadarmış. Öyle çok abartılacak değerler yok. Gizlilik içinde bitirdik.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Mikel transferini uygun bir maliyetle bitirmelerine esprili bir cevapla açıklayarak, "Galiba bu kalibredeki oyuncuların maliyeti bu kadarmış. Öyle çok abartılacak değerler yok. Elimizden geldiği kadar gizli götürdüğümüz bir transferdi. 1 milyon 500 bin euro kendisine teklif ettiğimiz son rakamdı ve oldu" dedi. Ağaoğlu, Halil Dervişoğlu transferi için ise "300 bin euro'dan başlayan 'ın fiyatını 2 milyon euro'ya çıkardı. Öyle bir para verme şansımız yok" diye konuştu.

HABERE SERT TEPKİ
Ağaoğlu, Cumhuriyet gazetesinin attığı, "Mikel'in parası örtülü ödenekten" şeklindeki başlığa da sert tepki göstererek, "Bir gazetede, ''e örtülü para ödenmiş' ifadesi vardı. şeffaf bir kulüptür. Kimseden saklanacak bir yanı yoktur. Hayatları üstü kapalı geçen insanların karşısındakini de öyle görmesi doğaldır. Bize 1 kuruş gelmedi" yorumunu yaptı.

ASLA GİDEMEZLER
Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya gelen tekliflerle ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Abdülkadir ve Yusuf'la alakalı olarak bizim tavrımız belli. İkisinin de gitmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Biri gidebilir, 'Başkan fikrini değiştirdi' denmesin. Değerleri karşılanınca gidebilirler. Gelen teklifler, oyuncularımızın değerini yansıtmıyor."

1 FORVET, 1 STOPER 4 TRANSFER DAHA
Mıkel'in 'nokta ' olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, "Yaş ortalaması yaptık; önce 18, sonra 32, topla 50, böl ikiye 25. Takımın yaş ortalamasını 25'e sabitlemek adına yapılmış bir takviye, nokta transfer, ilk 11'e katkı yapacak transfer. Bunların hangisini söylerseniz bu kalıba giren bir oyuncu Obi. Stoper ve forvet ile 2 de genç daha gelecek" dedi.

  1. 2.7.2019
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