9 imza birden gençlik ordusu
Trabzonspor'da pilot takım 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.
Trabzonspor'da pilot takım 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi. Törende, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile resmi sözleşme imzalandı. Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, Mert Kurt, İsmail Karakaş ve Azat Kuçkar ile 3'er diğerleri 5 yıllık imza attı.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
9 imza birden gençlik ordusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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