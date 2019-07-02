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02 Temmuz 2019, Salı
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9 imza birden gençlik ordusu

9 imza birden gençlik ordusu

'da pilot takım ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

'da pilot takım ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi. Törende, Hüseyin , Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, , , , , Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile resmi sözleşme imzalandı. Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, Mert Kurt, İsmail Karakaş ve Azat Kuçkar ile 3'er diğerleri 5 yıllık imza attı.

  1. 2.7.2019
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