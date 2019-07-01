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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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: Savaşan oynar

Ünal Karaman: Savaşan oynar

yeni sezon öncesi formayı hak edenin giyeceğini söyledi. Başarılı hoca “Tecrübeli-genç ayrımı yok. Daha çok isteyen ve savaşan formayı kapar” dedi.

'da teknik direktör , kamp dönemi yaklaşırken oyuncularını motive etmek için ilk mesajı verdi. Geçen sezon Fırtına'yı ligde 4. sıraya taşıyan Karaman "Bu takımda tecrübeli- genç ayrımı yok. O yıldız bu değil ayrımı da yok. Bu formayı isteyen, savaşan oynayacak. Herkesin ne kadar istekli olduğunu antrenmanlarda gözlemleyeceğim. Formayı ona göre dağıtacağım. Bunun için sezon başı kampları çok önemli. Sezon başında herkese eşit şans tanıyacağım" ifadelerini kullandı. Bu arada 53 yaşındaki hoca, kamplara yeni genç transferlerin haricinde altyapıdan oyuncuları ve 1461 Trabzon'dan bazı futbolcuları da götürecek.

  1. 1.7.2019
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