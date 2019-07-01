Ünal Karaman: Savaşan oynar
Ünal Karaman yeni sezon öncesi formayı hak edenin giyeceğini söyledi. Başarılı hoca “Tecrübeli-genç ayrımı yok. Daha çok isteyen ve savaşan formayı kapar” dedi.
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kamp dönemi yaklaşırken oyuncularını motive etmek için ilk mesajı verdi. Geçen sezon Fırtına'yı ligde 4. sıraya taşıyan Karaman "Bu takımda tecrübeli- genç ayrımı yok. O yıldız bu değil ayrımı da yok. Bu formayı isteyen, savaşan oynayacak. Herkesin ne kadar istekli olduğunu antrenmanlarda gözlemleyeceğim. Formayı ona göre dağıtacağım. Bunun için sezon başı kampları çok önemli. Sezon başında herkese eşit şans tanıyacağım" ifadelerini kullandı. Bu arada 53 yaşındaki hoca, kamplara yeni genç transferlerin haricinde altyapıdan oyuncuları ve 1461 Trabzon'dan bazı futbolcuları da götürecek.
- 1.7.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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