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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da kontroller başlıyor

Trabzonspor'da kontroller başlıyor

temsilcisinde hazırlıkları 3 Temmuz tarihi tibariyle start alacak. Kamp öncesi futbolcular 'a gelmeye başladı. Bordo-mavili oyuncular bugünden itibaren sağlık kontrollerine girmeye başlayacak.

temsilcisinde hazırlıkları 3 Temmuz tarihi tibariyle start alacak. Kamp öncesi futbolcular 'a gelmeye başladı. Bordo-mavili oyuncular bugünden itibaren sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Ardından 3 Temmuz'da sahaya inecekler. Sezon bitince giden futbolcuların ise izinleri devam ediyor.

GÖZLER UEFA'DA
, 'nın Finansal Fair-Play kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle ceza kuruluna sevk edilmişti. Bu sürede anlaşmasıyla futbol ailesine olan borcunu tamamen temizleyen bordo-mavililer bugün açıklanması beklenen karar öncesi bir hayli umutlandı. Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu "Son dönemde yapılan Bankalar Birliği düzenlemesinden sonra ceza beklentimiz oldukça azalmıştır. Bu süreci en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sert bir yaptırım halinde Karadeniz ekibi bu kararı CAS'a taşıyacak.

  1. 1.7.2019
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