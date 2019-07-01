Trabzonspor'da kontroller başlıyor

Karadeniz temsilcisinde yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz tarihi tibariyle start alacak. Kamp öncesi futbolcular Trabzon'a gelmeye başladı. Bordo-mavili oyuncular bugünden itibaren sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Ardından 3 Temmuz'da sahaya inecekler. Sezon bitince Milli Takımlarına giden futbolcuların ise izinleri devam ediyor.

GÖZLER UEFA'DA

Trabzonspor, UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle ceza kuruluna sevk edilmişti. Bu sürede Bankalar Birliği anlaşmasıyla futbol ailesine olan borcunu tamamen temizleyen bordo-mavililer bugün açıklanması beklenen karar öncesi bir hayli umutlandı. Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu "Son dönemde yapılan Bankalar Birliği düzenlemesinden sonra ceza beklentimiz oldukça azalmıştır. Bu süreci en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sert bir yaptırım halinde Karadeniz ekibi bu kararı CAS'a taşıyacak.