Trabzonspor'da kontroller başlıyor
Karadeniz temsilcisinde yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz tarihi tibariyle start alacak. Kamp öncesi futbolcular Trabzon'a gelmeye başladı. Bordo-mavili oyuncular bugünden itibaren sağlık kontrollerine girmeye başlayacak.
Karadeniz temsilcisinde yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz tarihi tibariyle start alacak. Kamp öncesi futbolcular Trabzon'a gelmeye başladı. Bordo-mavili oyuncular bugünden itibaren sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Ardından 3 Temmuz'da sahaya inecekler. Sezon bitince Milli Takımlarına giden futbolcuların ise izinleri devam ediyor.
GÖZLER UEFA'DA
Trabzonspor, UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle ceza kuruluna sevk edilmişti. Bu sürede Bankalar Birliği anlaşmasıyla futbol ailesine olan borcunu tamamen temizleyen bordo-mavililer bugün açıklanması beklenen karar öncesi bir hayli umutlandı. Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu "Son dönemde yapılan Bankalar Birliği düzenlemesinden sonra ceza beklentimiz oldukça azalmıştır. Bu süreci en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sert bir yaptırım halinde Karadeniz ekibi bu kararı CAS'a taşıyacak.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Trabzonspor'da kontroller başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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