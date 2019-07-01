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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'a Nemanja müjdesi

Trabzonspor'a Nemanja müjdesi

'da harekatı devam ediyor. Fırtına'nın, 'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj ekibinde oynayan 'in transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi...

'un, 'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj ekibinde oynayan 'in transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Kulüp başkanı Mensur Musija "Andjusic gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yaptı. ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu Trabzon'a çağırdığı ifade edilmişti. Genç kanat oyuncusu geçen sezon 25 maçta 8 gol, 2 asistle dikkat çekti. Bonservisi 300 bin euro.

  1. 1.7.2019
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