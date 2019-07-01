Kal bizimle Novak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kal bizimle Novak

Kal bizimle Novak

Kal bizimle Novak

günden beri sahada karakterli bir ortaya koyan, saha dışında da mükemmel bir insan olan , Trabzonsporluların en çok sevdiği oyuncular arasında yer alıyor.

günden beri sahada karakterli bir ortaya koyan, saha dışında da mükemmel bir insan olan , Trabzonsporluların en çok sevdiği oyuncular arasında yer alıyor. Son dönemde , Çek sol bek için iki teklif yapmıştı. temsilcisi, Alman ekibinin bu tekliflerini reddederken, farklı bir hamle yaptı. Bordo-mavililer, Novak'ın 2020 Haziran'ında bitecek kontratını uzatmak için harekete geçti. Takımda yakalanan aile ortamından memnun olan ve gelecek sezon ile şampiyonluk hedefine koşmak isteyen Novak da kalma kararı aldı. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için masaya oturacak. 860 bin euro'luk yıllık garanti ücretine yapılacak. 'da mutlu olan Novak'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

HÜCUMA BÜYÜK KATKI
Filip Novak, savunmada işini fazlasıyla yaparken hücuma da ciddi katkı veriyor. Çek futbolcu, Karadeniz ekibinin formasıyla 47 maça çıktı. 9 kez ağları sarsarken, 2 de asist yaptı. Ligimizde onun kadar maç oynayıp, bu sayıda gol atamayan forvetler olduğu düşünülürse Novak'ın değeri daha kolay anlaşılıyor.

Trabzonspor, Schalke'nin yakın takibinde olan Çek sol beke yeni sözleşme önerecek. 860 bin euro'luk garanti ücretine zam yapılacak

  1. 1.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kal bizimle Novak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN