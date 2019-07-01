Halil’de son perde

Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için bir deneme daha yapacak. Karadeniz ekibi, 19 yaşındaki forveti, G.Saray veya Beşiktaş'a kaptırmak istemiyor. Bordo-mavililerin 1.1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Ancak Sparta'nın sportif direktörü Henk van Stee "Halil'i Beşiktaş da istedi ancak bu bonservis bedellerine onu göndermeyiz" dedi.