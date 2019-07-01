Halil’de son perde
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için bir deneme daha yapacak. Karadeniz ekibi, 19 yaşındaki forveti, G.Saray veya Beşiktaş'a kaptırmak istemiyor. Bordo-mavililerin 1.1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi.
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için bir deneme daha yapacak. Karadeniz ekibi, 19 yaşındaki forveti, G.Saray veya Beşiktaş'a kaptırmak istemiyor. Bordo-mavililerin 1.1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Ancak Sparta'nın sportif direktörü Henk van Stee "Halil'i Beşiktaş da istedi ancak bu bonservis bedellerine onu göndermeyiz" dedi.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Halil’de son perde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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