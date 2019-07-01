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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Halil’de son perde

Halil’de son perde

, için bir deneme daha yapacak. ekibi, 19 yaşındaki forveti, G.Saray veya 'a kaptırmak istemiyor. 1.1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi.

, için bir deneme daha yapacak. ekibi, 19 yaşındaki forveti, G.Saray veya 'a kaptırmak istemiyor. 1.1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Ancak Sparta'nın sportif direktörü Henk van Stee "Halil'i Beşiktaş da istedi ancak bu bonservis bedellerine onu göndermeyiz" dedi.

  1. 1.7.2019
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