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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ahmet’te sona doğru

Ahmet’te sona doğru

temsilcisinin gençlik harekatında görüşülen isimlerden biri de 'in B Takımın'da forma giyen . 21 yaşındaki futbolcunun transferinin son aşamaya geldiği öğrenildi.

temsilcisinin gençlik harekatında görüşülen isimlerden biri de 'in B Takımın'da forma giyen . 21 yaşındaki futbolcunun transferinin son aşamaya geldiği öğrenildi. 'un Ahmet'i kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Genç futbolcu, İnstagram'dan Trabzonspor gönderilerini beğenmişti.

  1. 1.7.2019
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