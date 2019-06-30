Trabzonspor'da yeni hedef Hüseyin

Trabzonspor'un renklerine bağlamak için uğraştığı isimlerden biri de Hüseyin Bulut. Yurt içi ve yurt dışındaki yetenekli genç oyuncuları toplayan bordo-mavililer 20 yaşındaki Hüseyin için de kulübü Borussia Dortmund ile yoğun şekilde temasta. Karadeniz ekibinin sunduğu teklifi Alman temsilcisi henüz kabul etmedi. Sarı- siyahlılar ile 1 yıl daha kontratı bulunan Hüseyin, Trabzonspor'a sıcak baktığını ifade etti. Müthiş bir süratle sahip olan genç futbolcu "Abdülkadir Ömür, Milli Takım'dan arkadaşım ve sürekli konuşuyoruz. Onunla kulüp takımında da aynı formayı giymek beni sevindirir. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesi gurur veriyor" dedi.

Hüseyin, 2017'de Almanya U-19 şampiyonluk maçında Bayern Münih'e attığı golle adından söz ettirmişti.

3 TAKIM PEŞİNDE

Hüseyin Bulut'u isteyen tek kulüp Trabzonspor değil. Menajeri Özgür Dobruca "Hollanda'dan Twente, Portekiz'den Braga ve Rusya'dan Ural istiyor. Görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.