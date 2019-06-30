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30 Haziran 2019, Pazar
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'da yeni hedef Hüseyin

Trabzonspor'da yeni hedef Hüseyin

Gençlik harekatını sürdüren Fırtına, için ile pazarlıklarını sürdürüyor. 20 yaşındaki genç orta saha inanılmaz bir sürate sahip.

'un renklerine bağlamak için uğraştığı isimlerden biri de . Yurt içi ve yurt dışındaki yetenekli genç oyuncuları toplayan bordo-mavililer 20 yaşındaki Hüseyin için de kulübü ile yoğun şekilde temasta. ekibinin sunduğu teklifi Alman temsilcisi henüz kabul etmedi. Sarı- siyahlılar ile 1 yıl daha kontratı bulunan Hüseyin, Trabzonspor'a sıcak baktığını ifade etti. Müthiş bir süratle sahip olan genç futbolcu "Abdülkadir Ömür, 'dan arkadaşım ve sürekli konuşuyoruz. Onunla kulüp takımında da aynı formayı giymek beni sevindirir. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesi gurur veriyor" dedi.

Hüseyin, 2017'de U-19 şampiyonluk maçında 'e attığı golle adından söz ettirmişti.

3 TAKIM PEŞİNDE
Hüseyin Bulut'u isteyen tek kulüp Trabzonspor değil. Menajeri Özgür Dobruca "'dan Twente, Portekiz'den Braga ve 'dan Ural istiyor. Görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 30.6.2019
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