Trabzonspor'da yeni hedef Hüseyin
Gençlik harekatını sürdüren Fırtına, Hüseyin Bulut için Borussia Dortmund ile pazarlıklarını sürdürüyor. 20 yaşındaki genç orta saha inanılmaz bir sürate sahip.
Trabzonspor'un renklerine bağlamak için uğraştığı isimlerden biri de Hüseyin Bulut. Yurt içi ve yurt dışındaki yetenekli genç oyuncuları toplayan bordo-mavililer 20 yaşındaki Hüseyin için de kulübü Borussia Dortmund ile yoğun şekilde temasta. Karadeniz ekibinin sunduğu teklifi Alman temsilcisi henüz kabul etmedi. Sarı- siyahlılar ile 1 yıl daha kontratı bulunan Hüseyin, Trabzonspor'a sıcak baktığını ifade etti. Müthiş bir süratle sahip olan genç futbolcu "Abdülkadir Ömür, Milli Takım'dan arkadaşım ve sürekli konuşuyoruz. Onunla kulüp takımında da aynı formayı giymek beni sevindirir. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesi gurur veriyor" dedi.
Hüseyin, 2017'de Almanya U-19 şampiyonluk maçında Bayern Münih'e attığı golle adından söz ettirmişti.
3 TAKIM PEŞİNDE
Hüseyin Bulut'u isteyen tek kulüp Trabzonspor değil. Menajeri Özgür Dobruca "Hollanda'dan Twente, Portekiz'den Braga ve Rusya'dan Ural istiyor. Görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Trabzonspor'da yeni hedef Hüseyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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