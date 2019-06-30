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30 Haziran 2019, Pazar
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'da ısrarı

Trabzonspor'da Mehmet Topal ısrarı

geçen sezon ‘kırılma maçlarında’ deneyim eksikliği yaşamıştı. Karaman, bu karşılaşmaları defalarca oynamış olan 33 yaşındaki orta saha için şartların zorlanmasını istedi. Görüşmeler sürüyor.

temsilcisi, transferde 6 genç ismi kadrosuna kattı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan "Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok. Bize uyacak, faydalı olacağına düşündüğümüz isimleri almaya devam edeceğiz" demişti. Karadeniz ekibi bir yandan genç futbolculara olan ilgisini sürdürüken, diğer taraftan 'yarışmacı takım' kimliğini güçlü şekilde koruyabilmek için tecrübeli oyuncularla da görüşüyor. Bunlardan biri de . , 'den ayrılıp bonservisini elinde bulunduran 33 yaşındaki oyuncuya teklifini sunmuştu. Karadeniz ekibi, Topal'dan gelecek cevaba göre ön libero transferindeki rotasını netleştirecek.

'ONU MUTLAKA TRANSFER ETMELİYİZ'
Bordo-mavili kulüp bu sezon transferde net bir politika sürdürüyor. Yüksek ücret isteyen oyunculara maksimum tekliflerini ileten Trabzonspor idarecileri fiyat yükseltmeyeceklerini net şekilde belirtiyor. Ancak , "Onu mutlaka almalıyız" diyen Topal için yönetimden ayrıcalık istedi. Karadeniz kulübü geçen sezon 'kırılma maçlarında' deneyim eksikliği yaşamıştı. Karaman, 33 yaşındaki futbolcunun bu anlarda ile birlikte takımı doğru rotada tutacağını düşünüyor. Trabzonspor yönetimi de gücünü Mehmet Topal transferine yönlendirmiş durumda. İlk temastan olumlu yanıt çıkmazsa bordo- mavililer tekliflerini yükseltecekler.

  1. 30.6.2019
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