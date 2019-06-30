Trabzonspor'da Mehmet Topal ısrarı
Trabzonspor geçen sezon ‘kırılma maçlarında’ deneyim eksikliği yaşamıştı. Karaman, bu karşılaşmaları defalarca oynamış olan 33 yaşındaki orta saha için şartların zorlanmasını istedi. Görüşmeler sürüyor.
Karadeniz temsilcisi, transferde 6 genç ismi kadrosuna kattı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan "Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok. Bize uyacak, faydalı olacağına düşündüğümüz isimleri almaya devam edeceğiz" demişti. Karadeniz ekibi bir yandan genç futbolculara olan ilgisini sürdürüken, diğer taraftan 'yarışmacı takım' kimliğini güçlü şekilde koruyabilmek için tecrübeli oyuncularla da görüşüyor. Bunlardan biri de Mehmet Topal. Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılıp bonservisini elinde bulunduran 33 yaşındaki oyuncuya teklifini sunmuştu. Karadeniz ekibi, Topal'dan gelecek cevaba göre ön libero transferindeki rotasını netleştirecek.
'ONU MUTLAKA TRANSFER ETMELİYİZ'
Bordo-mavili kulüp bu sezon transferde net bir politika sürdürüyor. Yüksek ücret isteyen oyunculara maksimum tekliflerini ileten Trabzonspor idarecileri fiyat yükseltmeyeceklerini net şekilde belirtiyor. Ancak Ünal Karaman, "Onu mutlaka almalıyız" diyen Topal için yönetimden ayrıcalık istedi. Karadeniz kulübü geçen sezon 'kırılma maçlarında' deneyim eksikliği yaşamıştı. Karaman, 33 yaşındaki futbolcunun bu anlarda Jose Sosa ile birlikte takımı doğru rotada tutacağını düşünüyor. Trabzonspor yönetimi de gücünü Mehmet Topal transferine yönlendirmiş durumda. İlk temastan olumlu yanıt çıkmazsa bordo- mavililer tekliflerini yükseltecekler.
- 30.6.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Trabzonspor'da Mehmet Topal ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.