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30 Haziran 2019, Pazar
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haberleri (30.06.19)

Trabzonspor haberleri (30.06.19)

'de sezonun kapanmasının ardından karadeniz ekibi 'da hareketli günler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik...

BORÇSUZ TRABZON
Tüm borçlarını Bankalar Birliği'nden aldığı kredi ile yapılandıran , oyuncularına geçtiğimiz sezondan kalan tüm alacaklarını da yatırdı. Yeni sezon öncesi futbolcularına geçmişten kalan borcu kalmayan bordo-mavililer, oyuncu giderlerini de 15 milyon Euro seviyesinde tutarak, sürdürülebilir bir ekonomik yapılandırma yapmayı amaçlıyor.

KAHRAMAN BEKLİYOR
Trabzonspor'un gündemindeki Cihan Kahraman transferinde henüz bir ilerleme yok. Union Berlin ile şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Cihan ise bir an önce transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, gençlere önem veren Trabzonspor'da forma giymek için can atıyor.

SAMBACI YUSUF!
Trabzonspor'un süper yıldızı Yusuf Yazıcı, birkaç dakikalığına Brezilyalı oldu. 22 yaşındaki futbolcu çamur banyosu yaptığı anları İnstagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. "Yeni " ve "Yusufinho" notlarını düşen genç oyuncunun bu paylaşımları çok beğenildi. Yusuf yorucu sezonun ardından tatilini Ege kıyılarında sürdürüyor.

DEV KUPA
Kulüp bünyesinde faaliyet gösteren Trabzonspor Futbol Okullarının katılımıyla yapılacak turnuva 1-5 Temmuz tarihlerinde 'de gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca 118 karşılaşma oynanacak. U-11,12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde 665 sporcu mücadele edecek.

  1. 30.6.2019
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