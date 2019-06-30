Trabzonspor haberleri (30.06.19)
Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından karadeniz ekibi Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik...
BORÇSUZ TRABZON
Tüm borçlarını Bankalar Birliği'nden aldığı kredi ile yapılandıran Trabzonspor, oyuncularına geçtiğimiz sezondan kalan tüm alacaklarını da yatırdı. Yeni sezon öncesi futbolcularına geçmişten kalan borcu kalmayan bordo-mavililer, oyuncu giderlerini de 15 milyon Euro seviyesinde tutarak, sürdürülebilir bir ekonomik yapılandırma yapmayı amaçlıyor.
KAHRAMAN BEKLİYOR
Trabzonspor'un gündemindeki Cihan Kahraman transferinde henüz bir ilerleme yok. Union Berlin ile şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Cihan ise bir an önce transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, gençlere önem veren Trabzonspor'da forma giymek için can atıyor.
SAMBACI YUSUF!
Trabzonspor'un süper yıldızı Yusuf Yazıcı, birkaç dakikalığına Brezilyalı oldu. 22 yaşındaki futbolcu çamur banyosu yaptığı anları İnstagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. "Yeni transfer" ve "Yusufinho" notlarını düşen genç oyuncunun bu paylaşımları çok beğenildi. Yusuf yorucu sezonun ardından tatilini Ege kıyılarında sürdürüyor.
DEV KUPA
Kulüp bünyesinde faaliyet gösteren Trabzonspor Futbol Okullarının katılımıyla yapılacak turnuva 1-5 Temmuz tarihlerinde Artvin'de gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca 118 karşılaşma oynanacak. U-11,12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde 665 sporcu mücadele edecek.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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