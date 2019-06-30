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30 Haziran 2019, Pazar
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Campi’nin bavulu hazır

Campi’nin bavulu hazır

'un kadrosuna katmak için aşama kaydettiği bavullarını topladı. Kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini Estudiantes yönetimine ileten 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla bordo-mavililer dışında 'dan da ilgileniyor.

'un kadrosuna katmak için aşama kaydettiği bavullarını topladı. Kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini Estudiantes yönetimine ileten 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla bordo-mavililer dışında 'dan da ilgileniyor. Fortaleza 1 yıllık kiralama teklifi sundu. ekibi ise bonservisiyle almak istediği için önde görülüyor. 1.93 boyundaki Campi'nin gelecek hafta 'ye gelmesi bekleniyor.

  1. 30.6.2019
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