Campi’nin bavulu hazır
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için aşama kaydettiği Gaston Campi bavullarını topladı. Kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini Estudiantes yönetimine ileten 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla bordo-mavililer dışında Brezilya'dan Fortaleza da ilgileniyor.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için aşama kaydettiği Gaston Campi bavullarını topladı. Kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini Estudiantes yönetimine ileten 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla bordo-mavililer dışında Brezilya'dan Fortaleza da ilgileniyor. Fortaleza 1 yıllık kiralama teklifi sundu. Karadeniz ekibi ise bonservisiyle almak istediği için önde görülüyor. 1.93 boyundaki Campi'nin gelecek hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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