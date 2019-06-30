Campi’nin bavulu hazır

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için aşama kaydettiği Gaston Campi bavullarını topladı. Kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini Estudiantes yönetimine ileten 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla bordo-mavililer dışında Brezilya'dan Fortaleza da ilgileniyor. Fortaleza 1 yıllık kiralama teklifi sundu. Karadeniz ekibi ise bonservisiyle almak istediği için önde görülüyor. 1.93 boyundaki Campi'nin gelecek hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.