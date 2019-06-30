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30 Haziran 2019, Pazar
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Birlikte nice zaferlere

Birlikte nice zaferlere

Bir efsanesi olan 53 yaşına bastı. Başarılı hoca, sürpriz kutlamasında “İnşallah hep birlikte güzel başarılar elde ederiz” dedi.

ekibinde teknik direktör 'ın yeni yaşı kutlandı. 53 yaşına basan başarılı çalıştırıcı için gün boyu pasta kesildi. Bordo-mavili kulüpte kendisi için sürpriz bir kutlaması gerçekleştirildi. Oğulları Ersagun ve Gökbörü Karaman'ın kestiği pastayı yiyen Karaman "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel başarılar elde ederiz" ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu üyeleri, idari ve teknik personelin de hazır bulunduğu kutlamaya katılanlar "Hocam bu sezon hep beraber şampiyonluğa koşuyoruz. Yeni yaşında şampiyonluk dilemeyi unutma" ifadelerini kullandılar.

OGENYI ONAZI DE KUTLADI
Ünal Karaman'ın yeni yaşını takımın orta saha oyuncusu Ogenyi kendine has şekilde kutladı. Nijeryalı oyuncu, Karaman ile birlikte eğlenceli bir video çekti.?

ONAZI: Doğum günün kutlu olsun hocam.

KARAMAN: Teşekkür ederim kardeşim

ONAZI: İnşallah şampiyon

KARAMAN: İnşallah

ONAZI: Bize her yer Trabzon

MESAJ YAĞMURU
Trabzonspor taraftarı da boş durmadı. Bordomavili kulübün, Twitter hesabından yapılan kutlama mesajının altına taraftarlar yorum yağdırdı. "İyi ki doğdun Ünal hoca", "Trabzonspor evimiz, Ünal Karaman babamız" ifadeleri dikkat çekti.

  1. 30.6.2019
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