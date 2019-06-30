Birlikte nice zaferlere
Bir Trabzonspor efsanesi olan Ünal Karaman 53 yaşına bastı. Başarılı hoca, sürpriz doğum günü kutlamasında “İnşallah hep birlikte güzel başarılar elde ederiz” dedi.
Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman'ın yeni yaşı kutlandı. 53 yaşına basan başarılı çalıştırıcı için gün boyu pasta kesildi. Bordo-mavili kulüpte kendisi için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Oğulları Ersagun ve Gökbörü Karaman'ın kestiği pastayı yiyen Karaman "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel başarılar elde ederiz" ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu üyeleri, idari ve teknik personelin de hazır bulunduğu kutlamaya katılanlar "Hocam bu sezon hep beraber şampiyonluğa koşuyoruz. Yeni yaşında şampiyonluk dilemeyi unutma" ifadelerini kullandılar.
OGENYI ONAZI DE KUTLADI
Ünal Karaman'ın yeni yaşını takımın orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi kendine has şekilde kutladı. Nijeryalı oyuncu, Karaman ile birlikte eğlenceli bir video çekti.?
ONAZI: Doğum günün kutlu olsun hocam.
KARAMAN: Teşekkür ederim kardeşim
ONAZI: İnşallah şampiyon Trabzonspor
KARAMAN: İnşallah
ONAZI: Bize her yer Trabzon
MESAJ YAĞMURU
Trabzonspor taraftarı da boş durmadı. Bordomavili kulübün, Twitter hesabından yapılan kutlama mesajının altına taraftarlar yorum yağdırdı. "İyi ki doğdun Ünal hoca", "Trabzonspor evimiz, Ünal Karaman babamız" ifadeleri dikkat çekti.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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