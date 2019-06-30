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30 Haziran 2019, Pazar
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Berg Komşu yolcusu

Berg Komşu yolcusu

'un forvet listesinde üst sıralarda yer alan elden kaçabilir. ekibinin 1.2 milyon euro'luk teklifini reddeden İsveçli futbolcuya 'tan 1.5 milyon euro'luk bir öneri geldi.

'un forvet listesinde üst sıralarda yer alan elden kaçabilir. ekibinin 1.2 milyon euro'luk teklifini reddeden İsveçli futbolcuya 'tan 1.5 milyon euro'luk bir öneri geldi. Karadeniz ekibi görüşmelerini sürdürürken, Yunan temsilcisinin 32 yaşındaki forveti almaya en yakın kulüp olduğu kaydedildi.

GEL REMİ
Fırtına, prensipte anlaştığı Walter'i 'ye davet etti. 24 yaşındaki ön liberonun bonservisi elinde. Trabzonspor, 'dan da talipleri olan oyuncuyu bitirmek istiyor.

  1. 30.6.2019
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