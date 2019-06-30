Berg Komşu yolcusu
Trabzonspor'un forvet listesinde üst sıralarda yer alan Marcus Berg elden kaçabilir. Karadeniz ekibinin 1.2 milyon euro'luk teklifini reddeden İsveçli futbolcuya Olympiakos'tan 1.5 milyon euro'luk bir öneri geldi.
Trabzonspor'un forvet listesinde üst sıralarda yer alan Marcus Berg elden kaçabilir. Karadeniz ekibinin 1.2 milyon euro'luk teklifini reddeden İsveçli futbolcuya Olympiakos'tan 1.5 milyon euro'luk bir öneri geldi. Karadeniz ekibi görüşmelerini sürdürürken, Yunan temsilcisinin 32 yaşındaki forveti almaya en yakın kulüp olduğu kaydedildi.
GEL REMİ
Fırtına, prensipte anlaştığı Remi Walter'i Türkiye'ye davet etti. 24 yaşındaki ön liberonun bonservisi elinde. Trabzonspor, Fransa'dan da talipleri olan oyuncuyu bitirmek istiyor.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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