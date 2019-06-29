Yusuf Kaş’ta
Trabzonspor'un kaptanlarından Yusuf Yazıcı tatilini Kaş'ta sürdürüyor. Milli Takım dönüşü ailesi ile birlikte Trabzon'da vakit geçiren 22 yaşındaki futbolcu buradan Kaş'a geçti.
Trabzonspor'un kaptanlarından Yusuf Yazıcı tatilini Kaş'ta sürdürüyor. Milli Takım dönüşü ailesi ile birlikte Trabzon'da vakit geçiren 22 yaşındaki futbolcu buradan Kaş'a geçti. Deniz, havuz ve güneşin tadını çıkaran yıldız futbolcu yoğun geçtiğimiz sezonun yorgunluğunu atıyor.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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