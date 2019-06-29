Trabzonspor'dan Alioui atağı
Karadeniz temsilcisi 27 yaşındaki Faslı hücum oyuncusu ile temaslarını sıklaştırdı. Fırtına, bonservisi elinde olan futbolcuyu kadrosuna katmak için reddedilen teklifini güçlendirdi. Alternatif isimlerle de görüşmeler var.
Süper Lig'de geçen sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Trabzonspor, bütçesine uygun forvet aramayı sürdürüyor. Marcus Berg'in yüksek bir rakam istemesi üzerine rotasını eski gözdesi Rachid Alioui'ye kıran bordo- mavililer, Nimes ile kontratı sona eren Faslı forvetle görüşmeleri sıklaştırdı. Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki futbolcuya ilk teklifini yapmış ancak "Evet" yanıtı alamamıştı. Diğer adaylarla yaptığı pazarlıklardan da olumlu sonuç alamayan Trabzonspor bir kez daha Alioui ile masaya oturdu. Tecrübeli forvete yaptığı teklifi güçlendiren Karadeniz temsilcisi, Faslı yıldızdan bu kez pozitif bir cevap bekliyor.
Trabzonspor'da taraftar forvet transferi için sabırsızlanırken başkan Ahmet Ağaoğlu da kurmaylarıyla yaptığı toplantıda bu konunun ilk sıraya konulmasını istedi. Ağaoğlu'nun "Forvet ve stoper transferlerimiz önemli. Bu iki bölgeyi acil şekilde takviye edip takımı yeni sezon hazırlıklarına eksiksiz başlatmalıyız" dediği öğrenildi. Ağaoğlu'ndan talimatı alan Trabzonspor'un transfer kurulu da Alioui ile temasları sıklaştırdı. Bordo-mavili ekibin gündeminde tek forvet adayı olarak Alioui bulunmuyor. Şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor alternatif isimlerle de görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.
ANGERS DE PEŞİNDE
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Rachid Alioui' ye Angers de talip. Nimes ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Faslı forvet için onlar da tüm güçlerini harcıyorlar. Karadeniz temsilcisinin transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.
- 29.6.2019
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Trabzonspor'dan Alioui atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.