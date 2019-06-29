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29 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan Alioui atağı

Trabzonspor'dan Alioui atağı

temsilcisi 27 yaşındaki Faslı hücum oyuncusu ile temaslarını sıklaştırdı. Fırtına, bonservisi elinde olan futbolcuyu kadrosuna katmak için reddedilen teklifini güçlendirdi. Alternatif isimlerle de görüşmeler var.

'de geçen sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan , bütçesine uygun forvet aramayı sürdürüyor. Marcus Berg'in yüksek bir rakam istemesi üzerine rotasını eski gözdesi 'ye kıran bordo- mavililer, Nimes ile kontratı sona eren Faslı forvetle görüşmeleri sıklaştırdı. ekibi, 27 yaşındaki futbolcuya ilk teklifini yapmış ancak "Evet" yanıtı alamamıştı. Diğer adaylarla yaptığı pazarlıklardan da olumlu sonuç alamayan Trabzonspor bir kez daha Alioui ile masaya oturdu. Tecrübeli forvete yaptığı teklifi güçlendiren Karadeniz temsilcisi, Faslı yıldızdan bu kez pozitif bir cevap bekliyor.

Trabzonspor'da taraftar forvet transferi için sabırsızlanırken başkan Ahmet Ağaoğlu da kurmaylarıyla yaptığı toplantıda bu konunun ilk sıraya konulmasını istedi. Ağaoğlu'nun "Forvet ve stoper transferlerimiz önemli. Bu iki bölgeyi acil şekilde takviye edip takımı yeni sezon hazırlıklarına eksiksiz başlatmalıyız" dediği öğrenildi. Ağaoğlu'ndan talimatı alan Trabzonspor'un kurulu da Alioui ile temasları sıklaştırdı. Bordo-mavili ekibin gündeminde tek forvet adayı olarak Alioui bulunmuyor. Şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor alternatif isimlerle de görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

ANGERS DE PEŞİNDE
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Rachid Alioui' ye Angers de talip. Nimes ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Faslı forvet için onlar da tüm güçlerini harcıyorlar. Karadeniz temsilcisinin transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

  1. 29.6.2019
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