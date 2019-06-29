Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Karaman, "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
53 yaşına giren Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karaman'ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile idari, teknik personel yer aldı.
Oğullarının kestiği doğum günü pastasından yiyen Ünal Karaman, sürpriz kutlama için teşekkür ederek "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz." dedi.
- 29.06.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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