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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'da 'ın kutlandı

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı

Trabzonspor Teknik Direktörü 'a sürpriz kutlaması yapıldı. Karaman, "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

53 yaşına giren için 'nde düzenlenen kutlamasında yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karaman'ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile idari, teknik personel yer aldı.

Oğullarının kestiği doğum günü pastasından yiyen Ünal Karaman, sürpriz kutlama için teşekkür ederek "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz." dedi.

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  1. 29.06.2019
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