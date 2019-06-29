‘Tarifsiz bir mutluluk bu’

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Taha Tunç"un mutluluğu gözlerinden okunuyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu "Yaşadığım duygular gerçekten tarifsiz. Çok onurlu ve gururluyum. Bu kulübe ve taraftara layık olmak için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım" diye konuştu.