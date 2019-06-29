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29 Haziran 2019, Cumartesi
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bir mutluluk bu’

‘Tarifsiz bir mutluluk bu’

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden "un mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden "un mutluluğu gözlerinden okunuyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu "Yaşadığım duygular gerçekten . Çok onurlu ve gururluyum. Bu kulübe ve taraftara layık olmak için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım" diye konuştu.

  1. 29.6.2019
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