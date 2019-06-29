Rakip Samba
Trabzonspor'un almaya çalıştığı Gaston Campi'ye Brezilya kulüplerinin de kanca attığı öğrenildi.
Trabzonspor'un almaya çalıştığı Gaston Campi'ye Brezilya kulüplerinin de kanca attığı öğrenildi. Ancak Arjantin basınında çıkan haberlere göre en yüksek teklifi Karadeniz temsilcisi sunmuş durumda.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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