Kombineler 5 bini geçti

Yeni sezon kombineler önce eski hak sahiplerine ardından da genel satışa çıkmıştı. Şu ana kadar 5 bin 500 kombine satıldığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetim rakamın daha yukarılara çıkmasını bekliyor. Yapılacak forvet transferinden sonra kombine satışlarının patlaması öngörülüyor. Yönetim 20 bin rakamını hedefliyor.