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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Kombineler 5 bini geçti

Kombineler 5 bini geçti

kombineler önce eski hak sahiplerine ardından da genel satışa çıkmıştı. Şu ana kadar 5 bin 500 kombine satıldığı öğrenildi.

kombineler önce eski hak sahiplerine ardından da genel satışa çıkmıştı. Şu ana kadar 5 bin 500 kombine satıldığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetim rakamın daha yukarılara çıkmasını bekliyor. Yapılacak forvet transferinden sonra kombine satışlarının patlaması öngörülüyor. Yönetim 20 bin rakamını hedefliyor.

  1. 29.6.2019
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