‘Hedefimiz şampiyonluk’
Karadeniz ekibinin yıldızı Ogenyi Onazi yeni sezon öncesi umutlu açıklamalarda bulundu.
Karadeniz ekibinin yıldızı Ogenyi Onazi yeni sezon öncesi umutlu açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan güçlü şekilde dönmeye çalışan Nijeryalı futbolcu "Geçen yıl takım olarak iyi işler başardık. Ben arkadaşlarıma yarım devre yardım edebildim. Seneye hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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