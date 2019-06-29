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29 Haziran 2019, Cumartesi
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‘Hedefimiz şampiyonluk’

‘Hedefimiz şampiyonluk’

ekibinin yıldızı öncesi umutlu açıklamalarda bulundu.

ekibinin yıldızı öncesi umutlu açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan güçlü şekilde dönmeye çalışan Nijeryalı futbolcu "Geçen yıl takım olarak iyi işler başardık. Ben arkadaşlarıma yarım devre yardım edebildim. Seneye hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

  1. 29.6.2019
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